- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari pentru canicula, Aradul fiind sub Cod galben astazi și Cod portocaliu maine. Peste jumatate din tara, inclusiv municipiul Bucuresti, se va afla sub avertizari Cod galben si Cod portocaliu.

