Taylor Swift, cantareața și compozitoarea emblematica, și-a sarbatorit cea de-a 34-a aniversare intr-un stil incantator, ieșind in oraș alaturi de prietena ei Blake Lively in inima New York-ului. Noaptea a fost o aventura orbitoare, care a surprins esența aurei de stea a lui Taylor, informeaza E News.

Soldați ruși din Divizia 20 infanterie Motorizata l-au batut pana la moarte pe comandantul adjunct al regimentului lor din peninsula ocupata Crimeea, apoi au fugit de la fața locului, potrivit serviciilor de informații ucrainene, citate de Newsweek. Soldați din Divizia 20 Infanterie Motorizata, parte…

Armata israeliana este ajutata de vulturi sa localizeze cadavrele sau gropi comune in apropierea locurilor atacului de la 7 octombrie al combatantilor Hamasului palestinian, declara conducatorul unui program la AFP. Ideea provine de la Unitatea EITAN, care face parte din branca Resurselor Umane a armatei…

An EU tribunal made legal errors when it ruled in favour of Apple over a 13 billion euro tax order and should review the case again, an adviser to Europe's top court said on Thursday, in a potential setback for the iPhone maker, according to Reuters. The tax case against Apple was part of EU

Anxietatea cronica poate fi mult mai mult decat o pacoste psihologica – deseori duce la o presiune fizica asupra diferitelor sisteme ale corpului, inclusiv asupra sistemelui nervos, cardiovascular, digestiv, imunitar și respirator. In timp ce anxietatea temporara este o parte normala a vieții, anxietatea…

Cerul Romaniei a fost acoperit de lumini roșii care au format imaginea unei posibile aurore boreale duminica seara, in mai multe judete din Romania. Mai mulți internauți au postat duminica seara pe rețelele sociale imagini cu cerul de o culoare roșu intens in plina noapte. Imaginile au fost postate…

Romania trece la ora oficiala de iarna in noaptea de sambata spre duminica, adica 28-29 octombrie, cand ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 29 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. In noaptea de 28 spre 29 octombrie, Romania revine de la ora de vara, care se

Noaptea trecuta, in Argeș a cazut prima zapada. Salvamontiștii care se aflau in Baza Salvamont Cota 2000 de pe Transfagarașan au surprins primele imagini. Șeful Salvamont Argeș, Adrian Sanduloiu, transmite ca pana acum nu sunt probleme și ca Transfagarașanul este deschis. Partea argeșeana a Transfagarașanului…