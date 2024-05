Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Karl Nehammer spune ca arestarea in ultimele zile a unui fost ofițer de informații austriac din cauza unor acuzații grave de spionaj pentru Rusia sugereaza ca Austria trebuie sa-și sporeasca securitatea pentru a impiedica infiltrarea Rusiei. Acuzațiile impotriva lui Egisto Ott, care…

- S-a intamplat joi, la Bruxelles, la summitul de doua zile unde se discuta sprijinul acordat Ucrainei in fața razboiului de agresiune al Rusiei. Adresandu-se presei, Karl Nehammer a spus ca este impotriva folosirii veniturilor rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor pentru inarmarea…

- USR afirma ca refuzul Austriei pe tema aderarii Romaniei la Schengen, reiterat de cancelarul austriac, Karl Nehammer, imediat dupa participarea la Congresul PPE organizat la Bucuresti si dupa intrevederea cu presedintele Klaus Iohannis, reprezinta un nou esec pentru autoritatile

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a transmis joi, dupa intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis, ca poziția Austriei in privința extinderii spațiului Schengen ramane neschimbata: Austria se impotrivește aderarii țarii noastre. „Sistemul Schengen nu funcționeaza, prin urmare nu poate…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu cancelarul Karl Nehammer dar nici in urma acestei discuții nu se știe cand va fi primita Romania in Spațiul Schengen. Nici președintele Romaniei, nici cancelarul Austriei n-au facut declarații de presa in urma acestei intalniri de la Palatul Cotroceni. Totuși,…

- Klaus Iohannis a transmis primul mesaj dupa intalnirea cu cancelarul austriac, Karl Nehammer. Potrivit acestuia, in urma discuției cu oficialul austriac, cei doi au convenit ca Romania sa continue negocierile cu Austria in vederea aderarii depline la Spațiul Schengen „In discuția mea cu cancelarul Karl…

- Ultimul test politic major din cariera de șef de stat a lui Klaus Iohannis este, probabil, cel din ziua de 7 martie 2024, cand președintele Romaniei va discuta subiectul Schengen cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer, iar in urma discuției pe care o poarta cu cancelarul Austriei va ține un discurs la…

- Președintele Klaus Iohannis il primește, joi dimineața, la Palatul Cotroceni, pe cancelarul federal al Austriei, Karl Nehammer, cel care s-a opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Nehammer se afla la București pentru a participa la congresul populari