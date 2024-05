Imagini din casa în care locuiește Dana Budeanu. Detaliile care au atras atenția fanilor Dana Budeanu, cunoscuta pentru discreția sa in ceea ce privește viața personala, a facut o excepție și a impartașit cu urmaritorii sai cateva colțuri din locuința sa. Casa creatoarei de moda dezvaluie un interior plin de eleganța și rafinament.Imaginile rare din locuința vedetei au fost publicate recent in mediul online, surprinzand o atmosfera de lux și bun gust in fiecare detaliu al casei. Eleganța domina in zona de dining, unde nuanțele de alb și pamantiu creeaza un cadru plin de armonie. Pe masa, accesorii din cristal sunt așezate cu grija, iar florile albe completeaza aranjamentul cu un farmec… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat ca il cunoaste pe Cristian Popescu Piedone din anii ’90 deoarece candidatul PUSL la Primaria Capitalei era prieten cu fratele sau mai mare. Ciolacu a precizat ca nu era corect din partea sa sa il sune pe Piedone si sa ii ceara…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a precizat duminica seara in emisiunea „Pe bune”, moderata de Razvan Zamfir, ca nu știe care va fi decizia coaliției cu privire la candidatura lui Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei. Acesta a precizat ca va vota cu candidatul pe care il va susține PNL pe data…

- Un avion care venea de la Paris la București a aterizat de urgența luni seara la Budapesta, a scris pe Facebook Lucian Mandruța, care aștepta cursa din capitala Franței la Otopeni.„Pentru cei care așteapta in seara asta cursa Air France de la Paris: mai aveți de stat. Cursa AF1088, Paris – Otopeni a…

- Familia a dat-o disparuta pe aceasta de pe 6 martie. Atunci, femeia ar fi plecat de acasa și nu s-a mai intors. Ea era cunoscuta și pentru dependența de jocurile de noroc, iar anchetatorii nu exclud ca aceasta sa fi fost ucisa din cauza datoriilor pe care le avea.Rudele femeii ar fi fost deja audiate…

- Gabriela nu mai are liniște de aproape trei ani, de cand fiul ei i-a spus ca pleaca la munca, in București. Tanarul urma sa se angajeze in Pipera, dar de atunci nu mai știe nimeni de el. Ionuț avea 27 de ani atunci cand a disparut, iar de curand, ar fi fost gasit fara suflare in Germania.

- Congresul PPE de la București este nu doar o mare intalnire politica, ci și o șansa unica pentru Romania de a-și consolida relațiile cu liderii importanți ai Europei. Intr-un moment in care solidaritatea europeana este pusa la incercare de multiple provocari, aceasta adunare impresionanta de personalitați…

- Barbatul care a batut crunt o tanara pe o strada din Centrul Vechi a fost identificat si retinut. La audieri, si-a recunoscut fapta. Desi este luptator de arte martiale, le-a spus politistilor ca s-a temut ca va fi jefuit de femeia care ar lucra ca escorta. Victima lui, lasata intr-o balta de sange,…

- Polițiștii din București au reușit sa destructureze o grupare formata din cetațeni pakistanezi specializata in rapiri! Suspecții rapeau oameni, apoi cereau rascumparare de la familiile acestora. Victimele erau amenințate cu moartea! Poliția Capitalei a destructurat o grupare infracționala specializata…