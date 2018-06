Stiri pe aceeasi tema

- A dat Bucurestiul pe Orange County si viata de actor pe cea de profesor. Totusi, celebritatea l-a urmarit si acolo, gratie unei reclame la carduri. Il stiti ca Serban din Liceenii, dar pentru multi americani el este Miss Peggy din reclama pentru Discovery Card, difuzata chiar si la Super Bowl. In viata…

- Gabriela Cristea a trecut printr-un moment tulburator și greu de descris in cuvinte. Indragita prezentatoare TV a pierdut o sarcina și a preferat sa pastreze discreția in privința acestui subiect delicat. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au impreuna o fetița minunata, pe nume Bella Victoria Margot,…

- Monica Barladeanu este una dintre cele mai frumoase femei din Romania și cu toate acestea, atunci cand se afla in public, indragita actrița și prezentatoare TV se jeneaza sa faca un gest pe cat de firesc, pe atat de compatibil cu atuurile sale fizice. Monica Barladeanu a marturisit, in exclusivitate…

- Da, știm! Seamana foarte bine cu Andreea Esca, dar nu este vorba de ea. Și nu, nu va joaca feste privirea, ci este vorba de un machiaj realizat de profesioniști cu mulți, mulți ani in urma. Dar, despre cine sa fie vorba? Indragita prezentatoare TV pe care va propunem sa o ghiciți face parte tot din…

- Alexandru Arșinel a slabit 10 kg intr-un timp record, iar schimbarea este foarte vizibila. Actorul a explicat care este motivul deciziei sale. Alexandru Arșinel recunoaște ca a fost sfatuit de medici sa mai slabeasca, fiind benefic pentru starea sa generala de sanatate, insa ritmul alert in care a pierdut…

- Daca tot am ajuns in Los Angeles, nu aveam cum sa nu-i facem o vizita si lui „Serban” din „Liceenii”, pe care celebritatea l-a urmarit si in Statele Unite. In Romania, Tudor Petrut ar fi avut cariera asigurata in actorie si regie, gratie legaturii de rudenie cu actorul Emanoil Petrut, dar si a celebrului…

- Liderul Tineretului Național Liberal, deputatul Mara Mares, sustine ca Pilonul II de pensii a fost transformat in Fondul Personal de Imbogațire al lui Liviu Dragnea, al PSD și de satisfacere a populismelor partidului-stat. „Scopul Pilonului II de pensii (pensia privata obligatorie) este acela al strangerii…