VIDEO Ce fac cei mai cunoscuti cersetori din Ploiesti cu banii castigati la intersectie. Jandarm: „Lasa ca ti-i numaram noi!“

Stiri pe aceeasi tema

- O actiune a jandarmilor din Ploiesti a scos la iveala modul in care cei mai cunoscuti cersetori din Ploiesti cheltuie banii castigati spaland parbrize la intersectiile din oras. Razia jandarmilor i-a surprins in timp ce organizau in joc de barbut.

- O actiune a jandarmilor din Ploiesti a scos la iveala modul in care cei mai cunoscuti cersetori din Ploiesti cheltuie banii castigati spaland parbrize la intersectiile din oras. Razia jandarmilor i-a surprins in timp ce organizau in joc de barbut.

- O actiune a jandarmilor din Ploiesti a scos la iveala modul in care cei mai cunoscuti cersetori din Ploiesti cheltuie banii castigati spaland parbrize la intersectiile din oras. Razia jandarmilor i-a surprins in timp ce organizau in joc de barbut.

- Echipajele de jandarmi al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova care patrulau, luni, in zona de vest a Ploieștiului, au descoperit in zona caii ferate, pe strada Perșani, șapte barbați care participau la jocuri de noroc. Jucatorii de "barbut" au fost sancționați cu amenzi totale de 3.500 de…

- Oamenii legii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au relatat momentul emoționant de care au avut parte. In timpul patrulei s-au intersectat cu o batranica ce plecase sa iși cumpere medicamente. Regulamentar, femeia le-a prezentat declarația pe proprie raspundere, pe care…

- Jesica Zamfir, castigatoarea MasterChef , va deveni mama pentru a doua oara. Anunțul a fost facut pe contul ei de socializar, unde a publicat și o imagine impreuna cu familia ei. Aceasta a castigat in urma cu sase ani premiul cel mare, in sezonul 4, MasterChef.Jesica are o familie frumoasa, ea impreuna…

- Gabriela Firea: „Banii care merg spre Sanatate, sunt banii cetațenilor. Ei trebuie sa știe ce se intampla cu banii. Sunt una dintre persoanele care a militat pentru extinderea categoriilor de persoanece trebuie testate. Vrem ca medicii și asistentele sa fie testate de doua ori pe luna. Daca vor fi testate…

- Casnicia soților Stegaru este istorie. Dupa ce a vazut-o pe Veronica in brațele amantului și dupa ce a fost acuzat ca a furat banii caștigați și de Veronica, Viorel a decis sa puna punct relației.