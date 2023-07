Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul universitar clujean care si-a ucis iubita anul trecut, gasita moarta și abandonata in camp, in județul Bihor, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare.Tribunalul Cluj a pronunțat sentința in acest caz. La cei 20 de ani de inchisoare s-au mai adaugat un an și 3 luni de la o pedeapsa anterioara…

- Șoferul in varsta de 48 de ani, care la sfarșitul lunii februarie, a accidentat doi cicliști minori in preajma localitații Stauceni , iar ca rezultat, unul din ei a decedat , e in greva foamei. Procurorii susțin ca acesta nu este de acord cu masura preventiva aplicata in privința sa. Potrivit avocaților…

- Omul de afaceri Puiu Popoviciu ramane cu pedeapsa suspendata. Condamnarea la 7 ani și mandatele de arestare i-au fost anulate, printr-o decizie luata de magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Gabriel Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de detenție in cadrul dosarului Baneasa, acuzat…

- Vlad Obu și tovarașii lui, acuzați de procurori ca au traficat 7 femei, au devenit mielușei in fața judecatorilor, inainte de a fi arestați pentru 30 de zile. Obu a spus ca el numai preda cursuri de Onlyfans și fetele erau cliente. Un alt interlop aproape a plans și a spus ca vor afla parinții, daca…

- In cursul acestei zile, Gheorghe Dinca a primit sentința finala din partea Curții de Apel Craiova, sentința definitiva de 30 de ani de inchisoare. Dar, imediat dupa anunțul magistraților, familia Luizei Melencu a facut primele declaratii, dupa condamnarea lui Dinca. Gheorghe Dinca, dupa gratii pentru…

- Un barbat de 39 de ani, care și-a facut din propriul apartament din Capitala spelunca pentru consumul de droguri, iși va petrece urmatorii 2 ani dupa gratii. Sentința a fost data de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani.

- Condamnarea a fost decisa zilele trecute, Constantin Bobric, in varsta de 61 de ani, din comuna Stefan cel Mare (Neamț), avand de ispasit 5 ani de detentie, el fiind gasit vinovat si de distrugere prin incendiere. Sentința nu este definitiva, putand fi contestata la Curtea de Apel Bacau. Tentativa de…