- Pilotul de origine italiana Simone Tempestini a castigat etapa a 7-a a Campionatului National de Raluri, desfașurata la Cluj, și astfel si-a asigurat matematic al optulea titlu de campion national la raliuri, egalandu-l pe Titi Aur. La volanul unui Porsche 997 RGT, cu Sergiu Itu copilot, Tempestini…

- Pilotul turdean Darius Babaioana, de la Transkart Racing Turda, a caștigat etapa 6 a Campionatului Național de la categoria KZ2 (cea mai puternica din competiția de karting), care s-a disputat azi pe circuitul AMC Kart Tunari. Pilotul turdean se afla pe locul 1 la general. Titlul de campion la categoria…

- Anul acesta a fost unul memorabil pentru pasionații de spinning din Romania, iar Radu Boncuț, un barbat din Campeni, a reușit sa straluceasca in lumina Campionatului Național de Spinning de pe Mal, organizat de Liga Romana de Spinning. Cu un angajament și o perseverența fara margini, Radu Boncuț și…

- Evoluție de excepție pentru tenismenii de la CS Targoviște la ediția din acest an a Campionatului Național pe Echipe U14, desfașurat la București, in perioada 28-31 august. La capatul unor evoluții foarte bune echipa de tenismeni a clubului dambovițean a cucerit bronzul, dupa ce a incheiat pe locul…

- Simone Tempestini s-a impus pentru al patrulea an consecutiv in Raliul Sibiului și, dupa primele patru etape ale sezonului 2023, este liderul autoritar al Campionatului Național de Raliuri Betano. La bordul unei Skoda Fabia Rally2, Tempestini, secondat de Sergiu Itu, a caștigat 5 din cele 7 probe speciale…