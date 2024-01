VIDEO. Camioanele românești, vandalizate de fermierii din Franța. Au distrus carnea și produsele alimentare importate Tone de carne romaneasca au fost distruse cu tractoarele de fermierii francezi furiosi, dupa ce camioanele romanesti au fost prinse in vartejul protestelor din aceasta țara. TIR-urile au fost deviate de la traseu, blocate și vandalizate. Produsele alimentare au fost strivite sub roțile tractoarelor, sub cupele excavatoarelor, chiar sub ochii forțelor de ordine. Agricultorii francezi […] The post VIDEO. Camioanele romanești, vandalizate de fermierii din Franța. Au distrus carnea și produsele alimentare importate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

