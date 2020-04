VIDEO: Cadre noi cu prototipul viitorului Mercedes-AMG GT Black Series: modelul de ...

Stiri pe aceeasi tema

- Renault Megane este unul dintre modelele producatorului francez care a devenit rapid un succes de piața. Cu toate acestea, in ultimii ani, vanzarile inregistrate in segmentul compact nu au mai inregistrat performanțe, iar producatorii s-au orientat catre alte strategii. Laurens van den Acker, directorul…

- La inceputul anului curent, Toyota a anunțat ca pregatește un SUV de clasa mica dedicat pieței din Europa. Inițial, prezentarea noului model a fost programata pentru Salonul Auto de la Geneva, insa anularea evenimentului a dus la amanarea lansarii. Acum, Toyota a publicat primele imagini și detalii…

- Industria auto din Romania contribuie anual cu 14% la Produsul Intern Brut și cu 26% la exporturile totale. Volumul total de producție al celor doi producatori, Dacia și Ford, a depașit 490 000 de unitați in anul 2019. Reunite sub umbrela Parteneriatul Auto Roman (PAR), companiile acestui sector au…

- Reprezentanții World Car Awards au anunțat caștigatorii premiilor ediției din acest an. Kia Telluride, Mazda 3 și Mazda CX-30 au fost finaliștii care s-au duelat pentru marele premiu World Car of the Year 2020. In urma votului celor 86 de jurnaliști de specialitate din intreaga lume, SUV-ul Kia Telluride…

- In cadrul Salonului Auto de la Los Angeles din noiembrie 2018, Porsche a prezentat noua generație 911 (foto). Coupe-ul producatorului german pastreaza in continuare caracteristicile estetice ale predecesorilor sai, dar pluseaza la interior și tehnologie. La jumatatea anului trecut, nemții au lansat…

- In cursul zilei de 27 martie, Ferrari a facut un anunț optimist in care transmitea ca ar dori sa redeschida uzinele sale din Italia in circa doua saptamani. Acum, Ford face un anunț asemanator cu privire la o parte dintre fabricile din America de Nord. Constructorul susține ca planuiește repornirea…

- Volkswagen anunța ca toate fabricile grupului se pregatesc "intensiv" pentru reluarea producției, insa, in același timp, nemții au luat masura ca uzinele sa fie inchise pentru o perioada suplimentara. Suspendarea producției din Germania va fi prelungita cu 4 zile, pana in data de 9 aprilie, din cauza…

- La finalul anului 2018, Audi a publicat primele imagini și detalii referitoare la R8 facelift. Modelul sport dezvoltat de producatorul din Ingolstadt miza pe modificari estetice minore, imbunatațiri la nivelul suspensiei și ceva mai multa putere. Intre timp, constructorul german a lansat și versiunile…