- Polițiștii au fost alertați, duminica dimineața, dupa ce un nou-nascut a fost gasit mort pe o plaja din stațiunea Eforie Nord, potrivit Ziua de Constanța. Citește și: Turista din Marea Britanie, ranita in Munții Bucegi „La data de 17 septembrie a.c., in jurul orei 09.20 , polițiști din cadrul Poliției…

- Doi barbati disparuți in mare, unul la Vama Veche si celalalt la Eforie Nord, au fost cautati, vineri seara, de autoritati, inclusiv cu scafandri. ISU Constanta a precizat ca scafandrii s-au retras, aproape de miezul noptii, de la ambele locatii (Eforie Nord, Vama Veche), urmand sa reia cautarile sambata…

- Imagini cu o vidra care se plimba pe plaja, la Eforie Nord, au devenit virale pe internet. Animalul a devenit repede vedeta printre turiștii care au filmat-o si fotografiat-o. Specialistii spun ca aparitia vidrei pe plaja este un eveniment rar. Un clip video cu o vidra care se plimba pe plaja de la…

- Douazeci si unu de turisti cazati la o vila din Costinesti, care aveau simptome de indigestie, au fost transportati la spital de pompierii din Constanta. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina la Vila Mandru din Costinesti, unde mai multe…

- Festivalul care concureaza Untold, dar se desfașoara la Marea Neagra a inceput joi seara la Constanța, urmand sa se incheie duminica (6-9 iulie). Este cea de-a 5 a ediție și se desfașoara in fiecare an pe Neversea Beach din Constanța, in apropierea plajei Modern. Organizatorii se așteapta la participarea…