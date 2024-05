Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la funcția de primar și zece candidați de pe lista de consilieri ai Alianței pentru Unirea Romanilor la Oarja au fost contestați, iar sambata și duminica, respectiv 27 și 28 aprilie, au avut loc termenele la Judecatoria Pitești. In contestația impotriva hotararilor Biroului Electoral de Circumscripție,…

- Candidatul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) la Primaria Buzau, Elena Nastasoiu, a anuntat, in noaptea de marti spre miercuri, ca s-a retras din cursa electorala, acuzand „fapte reprobabile si care pun multe semne de intrebare”. Alaturi de ea, si-au retras candidaturile 18 dintre cei 29 de candidati…

- Proiectul de hotarare nr. 225 2024 privind stabilirea pretului local al energiei termice furnizata de catre societatea Termoficare Constanta SRL, a pretului facturat populatiei si a subventiei unitare acordata populatiei incepand cu data de 01.04.2024, in municipiul Constanta a fost inclus pe ordinea…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, vineri, 26.04.2024, ora 12. 00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care si proiectul de hotarare nr. 192 2024 privind…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, vineri, 26.04.2024, ora 12. 00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte printre care si proiectul de hotarare nr. 159 2024…

- Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Constanta din data de 29.02.2024 a fost suplimentata. Precizarile obiective se refera la cuantumul garantiei de participare, participantii la licitatia publica, contravaloarea documentelor de atribuire, criteriile de atribuire a contractului…

- Cadrul legal dupa care functioneaza, din septembrie 2023, consiliile de administratie a fost modificat si, in principiu, numarul minim de membri a crescut cu doi, de la 5 la 7 membri. Din componenta CA urile unitatilor de invatamant fac parte si consilierii locali. Ordinul Ministrului Educatiei OME…

- In comuna Bubuieci, municipiul Chișinau, are loc astazi votarea repetata pentru alegerea primarului localitații, care se considera valabila indiferent de numarul alegatorilor care participa la votare, noteaza Noi.md. In buletinul de vot sint inscriși 6 concurenți electorali. In localitate, sint deschise…