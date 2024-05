În ce moment al zilei să bagi la spălat. Ferește-te de aceste ore care îți umflă factura la curent Puțini s-ar gandi la asta, dar o modalitate prin care gospodariile iși pot reduce cheltuielile este alegerea intervalului potrivit pentru a porni mașina de spalat haine. Afla, din randurile de mai jos, cand sa bagi rufele la spalat. Exista ore care iți umfla factura la curent. Un detaliu la care puțini sunt atenți Potrivit experților […] The post In ce moment al zilei sa bagi la spalat. Ferește-te de aceste ore care iți umfla factura la curent appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

