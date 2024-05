Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Puștoaica din Caransebeș a evoluat foarte mult in ultimul an și a reușit sa urce pe podium, intr-un concurs dificil! Traseul de la Cheile Gradiștei a fost unul cu destule incercari pentru participanți, insa Giulia Parvu, legitimata la Velocitas Timișoara, a facut fața cu brio dificultaților…

- Ana Maria Barbosu (17 ani), Sabrina Voinea (16 ani) și Lilia Cosman (16 ani) intra sambata in lupta pentru medalii la Campionatele Europene de la Rimini. Finalele pe aparate de la Campionatele Europene de la Rimini sunt transmise pe Prima Sport 4 In a treia zi de concurs a Campionatelor Europene de…

- Romania a participat in weekend la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged. La finalul competitiei au fost multe motive de bcuurie, pentru ca, per total, delegația tricolora s-a intors acasa cu 8 medalii: patru de aur, doua de argint și doua de bronz! Elisabeta Lipa, președinta ANS, a vorbit la…

- Lacramioara Perijoc, 30 de ani, a cucerit, sambata, medalia de argint in cadrul Campionatelor Europene de Box de la Belgrad, categoria 54 kg. Pugilista din Romania a cedat in finala in fața sarboaicei Sara Cirkovic, dupa o saptamana pozitiva, incununata cu victorii solide. ...

- Romania a cucerit medaliile de aur in proba feminina de dublu vasle, categorie usoara, prin Gianina van Groningen si Ionela Cozmiuc, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Szeged (Ungaria).Romancele au fost cronometrate in 07 min 29 sec 63/100, fiind urmate de grecoaicele Dimitra Eleni Kontou…

- In saptamana in care Gazeta Sporturilor a vizitat șantierul stadionului din Constanța, Primaria orașului de la malul Marii a anunțat ca intreg procesul va intra in scurt timp in linie dreapta, publicand și o serie de imagini cu felul in care va arata complexul de care vor beneficia Farul și Gica Hagi.…

- Laura Ilie (30 de ani), dubla campioana europeana in 2019 și 2020, și Roxana Sidi (31 de ani) s-au clasat pe pozițiile 23, respectiv 37 la pușca 10 m aer comprimat la CE de la Gyor. Ele vizau o clasare cat mai buna pentru a prinde un bilet la Jocurile Olimpice din 2024. Sportivele din Romania nu au…

- Katerina Zelenykh, la categoria 65 de kilograme, și Alexandra Anghel, la 72 de kilograme, s-au calificat pentru finalele de maine in cadrul Campionatelor Europene de la București. Romania avea pana astazi doua medalii de bronz la Campionatele Europene care se desfașoara la Sala Polivalenta din Capitala,…