- Izvorul Tamaduirii este una dintre sarbatorile religioase ce nu au data fixa, Izvorul Tamaduirii fiind sarbatorit in vinerea din Saptamana Luminata, respectiv in vinerea de dupa Sfintele Sarbatori Pascale. Dupa ce am avut Saptamana Mare si cele trei zile in care am celebrat Sfintele Sarbatori Pascale,…

- Astazi, 10 mai, creștinii ortodocși cinstesc o mare sarbatoare, anume Izvorul Tamaduirii. In fiecare an, in prima vineri dupa Paști, Biserica Ortodoxa sarbatorește Izvorul Tamaduirii, potrivit crestinortodox.ro . Este un praznic inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea…

- Izvorul Tamaduirii este una dintre cele mai importante sarbatori pentru creștinii ortodocși. Izvorul Tamaduirii nu are data fixa, aceasta sarbatoare pica in fiecare an in Saptamana Luminata, in prima vineri de dupa Paști. In 2024, Izvorul Tamaduirii are loc pe 1o mai. Izvorul Tamaduirii. Tradiții și…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Buzau, ca Romania a inceput deja negocierile la Bruxelles pentru numirea unui comisar european din partea tarii noastre, el aratand ca si social democratii au demarat discutii cu privire la aceasta tema in interiorul familiei europene…

- Dupa bucuria Invierii, creștinii ortodocși intra in perioada cunoscuta drept Saptamana Luminata, o saptamana plina de tradiții și superstiții. Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare care se termina dupa cincizeci de zile de la Paști, la Pogorarea Sfantului Duh (Rusaliile). Saptamana…

- Postul Mare, pe care maine il incepem, arata cea mai dificila, cea mai dureroasa si tragica parte a trecerii noastre prin suferinta si moarte. Ne-a trimis pe pamant pe propriul Sau Fiu și, clatinandu-se pentru pacatele noastre sub greutatea crucii, a pasit primul, ne-a deschis poarta si ne-a aratat…

- Jurnalistul Adrian Artene a poposit la inceputul saptamanii trecute in, poate, cel mai plin de iubire loc de pe Pamant, inima Muntelui Athos, in curtea Chiliei „Intrarea Maicii Domnului in Biserica” de la Schitul Lac. Aici, preț de 80 de minute, și-a dat voie sa simta, sa asculte, sa ințeleaga, pentru…