Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele taiwanez Lai Ching-te a cerut luni Chinei sa inceteze cu amenintarile sale militare si politice, spunand, in discursul sau de investitura, ca pacea este singura optiune si ca Beijingul trebuie sa respecte alegerea facuta de poporul Taiwanului, relateaza Reuters. In replica, China a spus…

- China se opune ferm majorarii semnificative a tarifelor vamale de catre SUA, a anuntat marti Ministerul Comertului de la Beijing, promitand masuri dure pentru a-si apara drepturile si interesele.

- Compania Huawei a dat in judecata statul roman. Gigantul din China a cerut anularea deciziei prin care i-a fost respinsa cererea de obținere a autorizarii pentru utilizarea echipamentelor de infrastructura 5G. Citește și: Radu Perianu: S-a deschis punctul secundar de Permise și Inmatriculari Campulung…

- Oficiali militari americani s-au intalnit cu omologii lor chinezi la inceputul acestei saptamani pentru in Hawaii, discuțiile fiind axate pe modul in care cele doua țari pot opera in siguranța, au declarat vineri oficiali americani, citați de Reuters.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a plecat in India. El a cerut Guvernului indian sa revizuiasca relațiile cu Rusia și sa vada potențialul de extindere a relațiilor comerciale și tehnologice cu Ucraina, informeaza Financial Times. „Dupa razboi, Ucraina este probabil sa devina cel mai…

- In timpul unei perioade de 24 de ore pana joi la ora locala 6.00 (22.00 GMT miercuri), Ministerul Apararii din teritoriu a detectat, de asemenea, cinci nave de razboi care opereaza in jurul Taiwanului, a precizat acesta intr-un comunicat.Douazeci de avioane "au traversat linia mediana a stramtorii…

- Xpeng, un jucator proeminent din industrie, a dezvaluit planurile de a lansa o marca mai accesibila. Gigantul chinez al EV-urilor va introduce o marca cu prețuri accesibile ca raspuns la dinamica pieței, acest anunț vine pe fondul escaladarii razboaielor prețurilor și al intensificarii concurenței in…

- Ministerul Comertului din China a anuntat ca intentioneaza sa selecteze Martell, Societe Jas Hennessy si E. Remy Martin ca firme esantion pentru ancheta antidumping privind coniacul importat din UE.