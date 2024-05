Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi, ultraconservator considerat un potential succesor al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, si-a pierdut viata intr-un accident de elicopter intr-o zona muntoasa din apropierea granitei cu Azerbaidjanul.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Israelul va ataca Turcia „mai devreme sau mai tarziu” daca țara reuseste sa iasa invingatoare din razboiul cu Hamas din Fasia Gaza, transmite AFP, citata de Agerpres.„Sa nu credeti ca Israelul se va opri in Gaza”, le-a spus Erdogan deputatilor…

- Seful miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, va avea in acest sfarsit de saptamana o intrevedere cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in Turcia, a anuntat acestea din urma miercuri, informeaza AFP. „Liderul cauzei palestiniene va fi invitatul meu in acest weekend”, a declarat Erdogan…

- Razboi in Ucraina, ziua 745. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca țara sa este pregatita sa gazduiasca un summit cu participarea Rusiei, menit sa puna capat razboiului din Ucraina. Insa omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, iși mențin