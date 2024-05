Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj – Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a doua persoane cercetate pentru efectuarea, fara drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.…

- LIBER… Judecatorii au admis cererea formulata de Andrei Kuniak de a merge, in perioada 4-7 mai, in județul Maramureș, unde va sta tot in arest la domiciliu cu posibilitatea ca, in intervalul orar 08.00 – 16.00, sa mearga la un centru medico-social, posibil sa-și viziteze o ruda. Kuniak face parte din…

- Arina NAN, student practicant Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, zilele trecute, o serie de percheziții in mai multe localitați din județul Buzau și din Ilfov, in urma carora patru tineri din zona Cislau-Patarlagele-Nehoiu au ajuns in arest sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. Potrivit…

- Peste 140 de șoferi testați pentru alcool și droguri de polițiștii din Alba: Amenzi de peste 67.000 lei Peste 140 de șoferi testați pentru alcool și droguri de polițiștii din Alba: Amenzi de peste 67.000 lei In perioada 29-30 martie 2024, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile,…

- Politistii doljeni au desfașurat o acțiune pe linia combaterii comercializarii ilegale a țigaretelor, produselor din tutun și a altor produse accizabile. La ieșirea din Craiova catre comuna Podari, a fost oprit un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca. Deși erau inmatriculate in…

- Curtea de Apel Cluj a respins astazi apelurile declarate de catre trei din cei patru inculpați, care au fost condamnați la inchisoare in decembrie 2023, de catre Tribunalul Cluj, fiind acuzați de trafic de droguri. Doi dintre tineri au fost prinși la mijlocul lunii septembrie, cu 8 kilograme de droguri…

- Polițiștii BCCO Cluj, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj, au documentat activitatea infracționala a trei barbați, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni cu produse știind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a deține autorizație și trafic…