Stiri pe aceeasi tema

- Articolul A murit Denis, tanarul sportiv care s-a ranit grav in timp ce incerca sa sara un gard pentru a recupera o minge se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un tanar de 18 ani, din comuna Cochirleanca, judetul Buzau, și-a pierdut viața, dupa un meci de fotbal jucat pe ulița din sat, alaturi…

- Articolul VIDEO Coliziune intre un bolid de sute de mii de euro și un autoturism, soldata cu trei raniți se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un grav accident de circulație s-a produs, vineri dupa-amiaza, la ieșirea din municipiul Buzau spre localitatea Țintesti. Un SUV Lamborghini de peste 300.000…

- Articolul ”Fata se uita ciudat la noi”. Marturia incredibila a tanarului care a impușcat o copila in fața cu un pistol cu bile se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Tanarul de 18 ani, din municipiul Ramnicu Sarat, care a tras cu un pistol cu bile intr-un grup de tineri si a ranit o fata de 14 ani…

- Articolul VIDEO „Doar lașii au renunțat la greva”, mesajul sindicaliștilor din școli despre colegii care au revenit la ore se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un nou protest in strada al dascalilor buzoieni a avut loc, miercuri dimineața, in fața sediului Instituției Prefectului. La fel ca in…

- Articolul VIDEO Ziua Independentei Romaniei, marcata prin manifestari comemorative, la Cimitirul Eternitatea din Ramnicu Sarat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Cadre militare active, in rezerva si in retragere, veterani de razboi si reprezentanti ai autoritatilor publice locale buzoiene, au…

- Articolul O ferma din Buzau recolteaza primele capșune crescute in coji de nuca de cocos se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Agricultura moderna și tehnologia avansata fac posibil ca romanii sa se bucure de delicioasele capșune nu doar in timpul verii, ci și in sezonul rece. Doi tineri antreprenori…

- Articolul VIDEO Activistul Buzoian a fost batut la groapa de gunoi din Targoviște. Agresiunea a fost filmata se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un activist din Buzau a devenit celebru pe internet prin numarul mare de clipuri in care apare in timp ce ia bataie. Robert Nițu, zis Activistul Buzoian,…