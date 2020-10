Stiri pe aceeasi tema

- Bode, dupa intalnirea cu Nicusor Dan: ”Am inceput constructia noului Bucuresti.” Ce proiecte de infrastructura are noul primar al Capitalei Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a discutat vineri cu premierul Ludovic Orban si cu primarul general ales, Nicusor Dan, despre un proces amplu…

- Bode, dupa intalnirea cu Nicusor Dan: ”Am inceput constructia noului Bucuresti.” Ce proiecte de infrastructura are noul primar al Capitalei Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a discutat vineri cu premierul Ludovic Orban si cu primarul general ales, Nicusor Dan, despre un proces amplu…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a discutat vineri cu premierul Ludovic Orban si cu primarul general ales, Nicusor Dan, despre un proces amplu de constructie a infrastructurii de transport in municipiul Bucuresti si in regiunea Ilfov. "Am gazduit astazi (vineri - n. r.), la sediul Ministerului…

- Nicusor Dan a discutat, vineri, cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, si cu premierul Ludovic Orban despre proiectele de infrastructura si transport aferente Capitalei si zonei metropolitane Bucuresti-Ilfov. „Bucurestiul este obligat sa colaboreze cu Ministerul Transporturilor, pentru ca multe…

- Ministrul Transporturilor, dupa intalnirea cu Nicusor Dan: ”Am inceput un proces amplu de constructie a noului Bucuresti” Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a discutat vineri cu premierul Ludovic Orban si cu primarul general ales, Nicusor Dan, despre un proces amplu de constructie a…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, se intalneste vineri cu premierul Ludovic Orban si cu primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, informeaza Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor. Discutiile vor viza proiectele de infrastructura si transport aferente Capitalei…

- Ministerul Transporturilor a anunțat ca membrii Comisiei Centrale de Recepție și cei ai Comisiei de Punere in Funcțiune au semnat procesele verbale in urma carora Magistrala de metrou M5, care strabate cartierul Drumul Taberei, poate fi data in exploatare pentru calatori. Data precisa urmeaza sa fie…

- Scaunele de pe noul stadion Giulesti vor forma in tribune si peluze numele echipei Rapid, anul 1923, cand a fost infiintata formatia 'alb-visinie', dar si sigla clubului, a anuntat miercuri Gheorghe Popescu, consilier al prim-ministrului Ludovic Orban. Sursa foto: FC…