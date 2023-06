VIDEO. Bâlci în curtea Poliției: aparate de box și mese cu scaune amenajate pentru doritorii de mici si bere Curtea Poliției a fost transformata in balci in comuna Scoarța, din județul Gorj, unde primarul a organizat zilele localitații. Garajele autospecialelor de Politie au fost amenajate cu mese si scaune pentru cei care consuma mici și bere, iar la intrarea in sediul Poliției au fost amplasate aparate de box. Parcarea care aparține poliției a fost […] The post VIDEO. Balci in curtea Poliției: aparate de box și mese cu scaune amenajate pentru doritorii de mici si bere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei aparate de divertisment cu care tinerii se distreaza prin lovirea cu pumnul a unui sac de box au fost puse chiar la intrarea in postul de Poliție al comunei Scoarța, din județul Gorj. Cum explica șefii IPJ situația.

- Șoferii care nu platesc parcarea in Capitala vor fi amendați automat, pe loc, cu ajutorul unor mașini cu radare mobile ce verifica cu ajutorul camerelor video numarul de inmatriculare. Masura se refera la cele peste 13.000 locuri marcate cu albastru și administrate de primaria generala. Incepand din…

- Polițiștii fac marți percheziții in patru județe din Romania intr-un dosar penal de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Anchetatorii au stabilit ca mai multe mașini inchiriate din alte țari au fost vandute, cu acte false, in Romania. ”In judetele Hunedoara, Bihor, Caras…

- Tencuiala s-a desprins, marti, din tavanul unei sali de clasa din imobilul in care functioneaza Colegiul National ”Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu, cladire afectata de cutremurele produse in zona Olteniei in acest an. Incidentul a avut loc chiar in timp ce o echipa de experți evalua cladirea. Echipa…

- Un barbat din Gorj si-a lovit tatal in cap cu toporul de la un motiv banal pornit de la dorința de a demola un coteț de pasari. Duminica, dupa-amiaza ,cei doi, care locuiesc in aceeași curte, au pornit o cearta din cauza cotețului care se dorea demolat de catre fiu, iar tatal s-a impotrivit. Fiul […]…

- O fetița in varsta de 5 ani, din comuna Scoarța, județul Gorj, a ajuns la spital, dupa ce a fost mușcata de caine fara stapan pe ulița satului. Copilul se juca pe strada cand a fost atacat de caine. Din fericire, parintii erau in apropiere și au intervenit imediat. Ei au dus-o de urgenta la […] The…

- Bucureștenii au inceput deja sa caute locuri amenajate pentru un gratar in familie de 1 Mai. Pentru ca printre blocuri nu ai voie sa faci gratar, in mai multe sectoare din Capitala au fost amenajate zone in care oamenii pot face gratar fara sa primeasca amenda. Locurile din Bucuresti unde poți sa faci…

- Șapte persoane au fost ranite și au ajuns la spital, duminica, intr-un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, produs pe DN 66 (Bumbesti Jiu – Petrosani), in localitatea Dragutesti, judetul Gorj. Potrivit poliției, un barbat de 47 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea…