- Un autocar care venea din Italia catre Romania s-a rasturnat luni pe o autostrada langa Padova. La bord se aflau 56 de persoane, adulți și copii de naționalitate romana. Mai multe persoane au ajuns la spital.

- Un copac urias s-a prabusit, miercuri, peste o masina aflata in mers, pe Centura Bucurestiului. O mama si un copil au ajuns la spital. O alta persoana a fost ranita de un copac doborat de vant pe strada Fabricii din Capitala. Un copac imens s-a prabusit peste o masina care se afla in mers, in […] The…

- Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs miercuri dimineata in nord-vestul Turciei. Seismul s-a resimțit la Istanbul și a fost urmat de mai multe replici. 35 de oameni au fost raniți, dintre care unul e in stare grava, dupa ce a incercat sa sara de la balcon, relateaza AFP. Autoritatile turce au anuntat…

- Traficul este blocat, marti dimineata, la iesire din Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un grav accident. Doua persoane au fost ranite, dupa ce un camion a lovit trei mașini parcate. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 2 (E 85), in localitatea Costesti,…

- Noua persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma coliziunii intre un microbuz de transport persoane si un autoturism, pe DN2 – E85, la intersectia cu comuna Cotesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „In aceasta dimineata, in jurul orei 07.15, am fost sesizati prin Apel…

- Sapte persoane au fost ranite luni dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat intre localitatile Cornatel si Daia. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, soferul microbuzului avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. „Politistii rutieri intervin la un…