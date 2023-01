Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul inovativ al Poliției ,,EUNOMIA TRAFIC’’ este pus in funcțiune, in regim de testare, in Republica Moldova.Precum explica inspectorii de patrulare, sistemul va perfecționa procesul de documentare a incalcarilor rutiere, fara implicarea polițiștilor.

- In PTF Leușeni se atesta trafic intensiv. Confom informațiilor, pe sensul de ieșire din Republica Moldova este flux majorat și continuu de autoturisme. Astfel, angajații Poliției de Frontiera in comun cu funcționarii Serviciului Vamal lucreaza in regim sporit, și aplica un șir de masuri pentru degajarea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora ndash; 06.10, ceata afecteaza vizibilitatea in trafic intre 50 si 100 de metri pe intreg tronsonul kilometric al autostrazilor A2 Bucuresti Constanta si A4 Ovidiu Agigea. Potrivit Infotrafic, pe timp de ceata,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Bistrita Nasaud si Sibiu se circula in conditiile unui carosabil umed, fiind semnalate precipitatii mixte, care local pot favoriza depunerea de polei. Pentru reducerea riscului…

- Atenție, șoferi! Poliția rutiera poate ridica mașinile parcate neregulamentar, din aceasta saptamana. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat, marți, 15 noiembrie, actul normativ pentru modificarea alineatului 1al articolului 64 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 195/2002, care prevede…

- Cei care iși imprumuta mașina vor trebui sa dea informații despre identitatea șoferului nu doar la solicitarea Poliției Rutiere, așa cum este acum, ci Poliției Locale. Asta prevede noul Cod Rutier 2022. Aceeași regula se va aplica și in cazul mașinilor inmatriculate pe numele firmelor. Proprietarii,…

- In perioada 9–11 noiembrie curent, in Republica Molodva se va afla intr-o vizita oficiala Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, iar in Chișinau se vor forma noi ambuteiaje din cauza mai multor strazi blocate. Așadar, pentru buna…