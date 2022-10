Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a aruncat duminica bombe cu benzina atașate de artificii intr-un centru de procesare a migranților din portul Dover, din sudul Angliei, dupa care s-a sinucis, potrivit unui fotograf al agenției Reuters aflat la fața locului. Atacatorul, un barbat alb care purta o bluza in dungi, a ajuns la…

- Atacatorul, un barbat alb imbracat cu un tricou in dungi, a ajuns la centru intr-un SUV Seat, din care s-a dat jos si a aruncat trei bombe cu benzina, dintre care una nu a luat foc, a relatat fotograful agentiei.Dupa atac, barbat a improvizat in jurul gatului un lat, legat de un stalp de metal, si s-a…

- Un barbat a aruncat bombe cu benzina la un nou centru de control al imigratiei al politiei de frontiera britanice din Dover, sudul Anglei, dupa care s-a sinucis, potrivit unui fotograf al agentiei Reuters aflat la locul incidentului.

- Un barbat a aruncat bombe incendiare asupra unui centru pentru imigranți aparținand forțelor de frontiera din Dover, dupa care s-a sinucis, potrivit unui fotograf al Reuters prezent la fața locului. Dupa atac, barbatul și-a legat in jurul gatului o franghie prinsa de un stalp metalic și a plecat…

- Un barbat a aruncat bombe incendiare asupra unui centru pentru imigranți aparținand forțelor de frontiera din Dover, dupa care s-a sinucis, potrivit unui fotograf al Reuters prezent la fața locului.

- Un avion rusesc a lansat „accidental” o racheta in apropierea unui avion britanic care patrula in spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre, a anunțat, joi, ministrul Apararii Ben Wallace, relateaza Reuters. Wallace a declarat in Parlamentul de la Londra ca Marea Britanie a suspendat patrulele…

- Asociația care reprezinta puburile și industria berarilor din Marea Britanie a cerut, marți, guvernului sa elaboreze de urgența un pachet de ajutor care sa ajute localurile sa ramana deschise in contextul creșterii astronomice a prețului la energie, relateaza Reuters. Autoritatea britanica de reglementare…