VIDEO. Atac cu dronă la un aerodrom din regiunea rusă Kursk, aproape de granița cu Ucraina Un rezervor de petrol a luat foc in urma unui atac cu drone asupra unui aerodrom din regiunea rusa Kursk. Despre acets lucru a declarat marți, 6 decembrie, guvernatorul local, la o zi dupa ce Rusia a acuzat Ucraina de atacuri indraznețe cu drone asupra a doua aerodromuri militare aflate in interiorul teritoriului rusesc, transmite Reuters și Hotnews . ”Nu au existat victime. Incendiul este localizat. Toate serviciile de urgența lucreaza la fața locului”, a declarat Roman Starovoyt, guvernatorul regiunii, pe canalul sau de Telegram. Reuters nu a reușit sa verifice imediat aceste informații. Menționam… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

