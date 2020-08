VIDEO| Atac armat în Niger. Opt persoane, printre care și turiști francezi, uciși Atac cumplit in Niger, unde opt persoane, dintre care sase turisti francezi, au fost ucise de grupuri de barbati inarmati pe motociclete, in zona localitatii Koure. Autoritațile nu știu momentan cine sunt atacatorii și care a fost motivul, informeaza BBC.Atacul a avut loc la ora locala 11:30, la 6 km est delocalitatea Koure, care se afla la o ora de drum cu masina de capitala Niamey.„Sunt opt morti: doi nigerieni - un ghid turistic si un sofer - ceilalti sase fiind francezi”, a indicat guvernatorul regiunii, Tidjani Ibrahim Katiella, porivit BBC.Oamenii se aflau in zona localitații Koure din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- "Sunt opt morti: doi locuitori din Niger, dintre care unul era ghid turistic si celalalt sofer, si sase francezi", a declarat guvernatorul Tidjani Ibrahim Katiella, scrie News.ro. Potrivit unei surse pe care a citat-o AFP, atacul a avut loc in jurul orei 10.30 GMT, la 6 kilometri est de localitatea…

- "Suntem pe cale sa cercetam situatia, vom oferi mai multe informatii ulterior", a spus guvernatorul, care nu a dat detalii despre circumstantele atacului si nici despre identitatea atacatorilor. "Atacul a avut loc la ora locala 11:30 (10:30 GMT) la 6 km est de localitatea Koure", care se afla la o ora…

