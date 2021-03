VIDEO – Asta da! Un individ a fost filmat de camera video pe care încerca să o fure In loc sa ii sperie pe cei care sunt tentați sa arunce gunoaie aiurea in Singeorz-Bai, camerele video montate de primarie au atras hoții. Mai mult, unul dintre hoți a fost filmat de camera video pe care incerca sa o fure. Primaria Singeorz-Bai a montat nu mai puțin de 30 de camere de supraveghere in locurile unde cetațenii obișnuiesc sa depoziteze ilegal deșeuri de toate felurile. Mulți s-au ales cu amenzi, iar unii chiar cu autoturismele confiscate. Camerele video nu i-au alungat doar pe nesimțiți ci, se pare, au atras și hoții. Una dintre camere chiar l-a suprins pe cel care incerca sa o fure.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

