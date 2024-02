Beat la volan, pe o stradă din Ighiu. Dosar penal pentru un bărbat de 45 de ani La data de 18 februarie 2024, in jurul orei 21.00, polițiștii Postului de Poliție Ighiu au depistat un barbat de 45 de ani, din localitatea Țelna, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 106 H, pe raza localitații Ighiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 februarie 2024, polițiștii de ordine publica din Abrud, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Ciuruleasa, au depistat un barbat de 55 de ani, din Negrești –Oaș, județul Satu Mare, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Salciilor din Abrud, fiind sub influența…

- La data de 4 februarie 2024, in jurul orei 09.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au depistat un barbat de 60 de ani, din comuna Stremț, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ardealului din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- In data de 29 ianuarie 2024, in jurul orei 22.00, polițiștii din Cugir au depistat un barbat de 63 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, pe strada George Coșbuc din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- La data de 13 ianuarie 2024, in jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihai Eminescu din Petrești, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- La data de 7 ianuarie 2024, in jurul orei 04.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 62 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Marașești din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- La data de 12 decembrie 2023, in jurul orei 19.20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Alba au depistat un barbat de 53 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Carabușului, din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…

- La data de 29 noiembrie 2023, in jurul orei 02.30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Orașului Campeni au depistat un barbat de 64 de ani, din comuna Avram Iancu, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto,…

- La data de 23 noiembrie 2023, in jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat de 45 de ani, din localitatea Vințu de Jos, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Garii din localitate, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…