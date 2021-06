Stiri pe aceeasi tema

- Atacatori inarmati au ucis circa 100 de civili intr-un atac care a avut loc in timpul noptii asupra unui sat din nordul Burkina Faso, a anuntat sambata guvernul, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Atacatorii au lovit in timpul noptii de vineri spre sambata, ucigand locuitori ai satului Solhan,…

- Cel putin 12 civili afgani au fost ucisi si zece raniti in doua explozii separate cu bomba impotriva a doua autobuze de transport public in capitala Kabul, au informat miercuri oficiali din domeniul securitatii, transmite Reuters. Atacurile au avut loc marti seara in zone din vestul capitalei unde locuieste…

- Cel putin 12 civili afgani au fost ucisi si zece raniti in doua explozii separate cu bomba impotriva a doua autobuze de transport public in capitala Kabul, au informat miercuri oficiali din domeniul securitatii, transmite Reuters. Atacurile au avut loc marti seara in zone din vestul capitalei…

- Atacatorii neidentificați au ucis 15 persoane care s-au adunat la botez intr-un sat din nordul Burkina Faso marți seara, a declarat guvernul miercuri. Atacul a avut loc in Adjarara, la aproximativ 7 km de orașul Tin-Akoff din provincia Oudalan, foarte aproape de granița cu Mali, potrivit unei declarații…

- Trei jurnalițti, doi cetateni de origine spaniola si un irlandez care au fost dati disparuti luni dupa o ambuscada armata asupra unei patrule anti-braconaj in estul statului african Burkina Faso au fost gasiti decedati, au declarat marti trei surse de securitate din aceasta tara, potrivit agentiei Reuters,…

- Doi cetateni spanioli si unul irlandez care au fost dati disparuti luni dupa o ambuscada armata asupra unei patrule anti-braconaj în estul statului african Burkina Faso au fost gasiti decedati, relateaza Reuters și Agerpres.Dupa ce ministrul de externe spaniol Arancha Gonzalez Laya a declarat…

- Doi cetateni spanioli si unul irlandez care au fost dati disparuti luni dupa o ambuscada armata asupra unei patrule anti-braconaj in estul statului african Burkina Faso au fost gasiti decedati, au declarat marti trei surse de securitate din aceasta tara, potrivit agentiei Reuters. Dupa ce ministrul…

- Trei ostatici straini, rapiti luni in Burkina Faso - doi spanioli si un irlandez - sunt morti, declara doua surse apropiate serviciilor de securitate din aceasta tara pentru Reuters. Cei trei cetateni straini si un localnic au fost dati disparuti in urma unui atac in estul Burkina Faso vizand…