Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara este locul unde medicii lupta cu corononavirusul inca de la primul pacient suspect. Este și locul unde, in aceasta seara, un pianist a venit sa le cante pacienților și doctorilor, in curte. Pianistul a fost insoțit și de un chitarist, cu care a…

- Republica Moldova a primit un lot umanitar in valoare de 50 mii euro din partea Ambasadei Republicii Federale Germania in Republica Moldova. Acesta conține costume de protecție pentru personalul medical din prima linie, care urmeaza sa fie distribuite catre toate instituțiile medicale strategice care…

- "Ministerul Afacerilor Interne a tinut ascuns numarul de angajati care sunt infectati cu noul coronavirus, desi majoritatea dintre politisti au fost in linia intai, iar riscul de infectare era iminent", au transmis sindicalistii. Acestia considera ca, la fel ca personalul medical, politistii ar trebui…

- Iris, Days of Confusion, The Sonic Taste, The Kryptonite Sparks, Nicole Cherry, Dora Gaitanovici, Jurjak si Les Elephants Bizarres se numara intre cei care vor sustine concerte online in sprijinul cadrelor medicale din prima linie in lupta cu Covid-19.SolidarLocal Festival, subintitulat „Cel…

- Florence + The Machine au lansat joi piesa „Light of Love”, cu scopul de a strange fonduri pentru lucratorii NHS (National Health Service) din prima linie in lupta cu Covid-19, potrivit news.ro.Single-ul, care ar fi trebuit sa fie inclus pe albumul „High as Hope” aparut in 2018, a fost anuntat…

- Igor Dodon a declarat luni, 13 aprilie, ca trebuie stopate „interpretarile” si „insinuarile” cu privire la faptul ca doar lucratorii medicali care s-a infectat de COVID-19 in timpul orelor de munca trebuie sa primeasca cei 16 mii de lei promisi de stat. Potrivit presedintelui, toti angajatii medicali,…

- Lucratorii medicali sunt in prima linie in lupta cu pandemia, continuand sa presteze servicii cu un risc sporit de infectare pentru ei, dar și pentru familiile lor. Posibilitatea reala de a fi infectat de COVID-19 in timpul serviciului, orele indelungate de munca, stresul psihologic si oboseala, sunt…

- Polițiști, jandarmi, militari, pompieri și polițiști locali au pornit vineri, sirenele autospecialelor și au prezentat onorul cadrelor medicale și personalului suport de la Spitalul Județean de Urgența, in semn de recunoștința pentru cei aflați in linia intai in lupta cu virusul ucigaș. Momentul a fost…