- Andreea Balan traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa. La aproape 1 an de cand Clara Maria, fetița ei cea mica a venit pe lume, micuța a facut deja primii pași, iar artista e in culmea fericirii.

- Mihai Morar reușește mereu sa-și emoționeze fanii de pe contul sau de instagram cu fotografii și filmulețe care mai de care, insa nu ezita sa le impartașeasca acestora și dragostea pentru fiicele lui.

- Andreea Balan si sotul sau George Burcea au trecut prin clipe de cosmar in timp ce se aflau in vancanta alaturi de fiicele lor, Ella si Clara, in Mauritius. In urma problemelor de sanatate, mezina familiei a fost anesteziata complet si diagnosticata de medici cu enterocolita. Iata care este acum starea…

- Andreea Balan trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei. Dupa ce a dat nastere a doi copii, vedeta are parte de evenimente care mai de care importante in viata fetitelor sale. Ella Maya, fetita ei cea mare, are astazi prima serbare de Craciun.

- Andreea Balan este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Vedeta a trecut prin multe suferințe de-a lungul timpului, dar in sfarșit și-a gasit fericirea in brațele lui George Burcea, cu care are și doua fetițe: Ella Maya și Clara Maria.

- Andreea Balan și George Burcea s-au casatorit pe 15 septembrie intr-un eveniment superb la care au luat parte zeci de invitați. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar impreuna au doua fetițe care le fac viața mai frumoasa: Ella Maya și Clara Maria. Mariajul celor doi merge de minune, insa…

- Este o zi importanta in familia Sina-Serea! Astazi, micuța Leah va fi creștinata și toți sunt in febra pregatirilor. Anca Serea le-a aratat fanilor cateva detalii din culisele petrecerii.

- Adrian Sina și Anca Serea se pot bucura de o familie numeroasa și fericita. Cei doi au șase copii carora le acorda toata atenția, iar ieri au avut parte de un eveniment important in viața lor. Mezina familiei a fost sarbatorita.