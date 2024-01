VIDEO. „Am venit pentru bani”. Ucrainenii au prins un mercenar somalez care lupta pentru Rusia Ucrainenii au capturat un mercenar venit din Somalia sa lupte pentru Rusia. Mercenarul somalez s-a predat impreuna cu mai mulți ruși in zona localitații Avdiivka, potrivit consilierului din ministerul ucrainean de Interne, Anton Gherașcenko, care citeaza postul tv al armatei, Armiya TV. ????????Ukrainian soldiers captured a group of ????????Russian soldiers together with????????Somalian mercenary who wanted […] The post VIDEO. „Am venit pentru bani”. Ucrainenii au prins un mercenar somalez care lupta pentru Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

