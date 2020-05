Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile aplicate celor care transportau ilegal material lemnos s-au ridicat la valoarea de 415.000 de lei, in perioada 4 - 26 aprilie, iar 150 de camioane au fost identificate ca transportau lemn fara respectarea prevederilor legale, conform datelor prezentate, marti, intr-o declaratie de presa,…

- Se scot copaciii cazuți in urma puternicei vijelii ce a avut loc, la inceputul acestui an, in Prahova. Atunci, peste 80 de hectare de padure au fost puse la pamant in doar cateva ore. Ministrul mediului a mers la exploatarea forestiera, si a incercat sa explice motivul pentru care pe sosele vor…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, miercuri, ca minimu 1.200 de camioane vor transporta 53.000 de metri cubi de material lemnos rezultat in urma doboraturilor din zona localitatii Cheia, pentru ca „trebuie scos din padure si trebuie dus catre industria mobilei, catre fabricile…

- Orice cantitate de lemn taiata din padurile Romaniei va fi considerata infractiune si pedepsita ca atare, a declarat, marti, la Parlament, ministrul propus la Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a afirmat sambata ca toate masurile asumate de catre Primaria Generala a Capitalei pentru a reduce poluarea aerului in Bucuresti "sunt zero sau aproape de zero" si aceasta si primariile de sector au fost amendate cu 75.000 lei de…

- Ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a transmis miercuri un mesaj foarte dur pentru cei care taie, transporta și prelucreaza ilegal lemnul din padurile romanești. ”Ii vreau cu catușe la maini”, a spus textual ministrul. „Mesajul public pe care il am pentru toti cetatenii…

- Mesajul public pe care il am pentru toti cetatenii Romaniei si pentru autoritatile statului este ca ii vreau cu catuse la maini pe toti cei care taie ilegal, transporta ilegal sau fura din padurile Romaniei, a avertizat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Romanii vor putea cumpara si motociclete prin Rabla 2020 iar aceia care vor achizitiona un autovehicul electric nu vor putea vinde bunul pentru o perioada de cel putin un an, a anuntat marti, ministrul demis al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. Programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor avea,…