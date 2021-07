Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban a declarat joi ca l-a deranjat modul in care premierul Florin Cițu a procedat cu remanierea ministrului Finanțelor . Orban a spus ca premierul nu a avut acordul sau și nici al forurilor statutare ale partidului. De asemenea, liderul PNL a ținut sa precizeze ca spera ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca nu existau motive serioase pentru demiterea lui Alexandru Nazare si sugereaza ca decizia e motivata de faptul ca ministrul Finantelor nu a venit in echipa premierului.

- „Mi-am facut treaba, am rezultate vizibile, apreciate chiar de el de multe ori si reflectate in evaluarile institutiilor internationale. I-am spus premierului ca stam bine cu executia bugetara si ca nu am motive intemeiate sa imi inaintez o demisie. Am considerat ca este intelept ca in aceasta perioada…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca remanierea ministrului Nazare era un lucru știut. „Am informat inca de ieri pe toți liderii coaliției despre acest aspect. “ Declarația e oarecum surprinzatoare fiindca Ludovic Orban a declarat ca nu știe nimic. Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat joi ca nu a…

- Premierul Cițu a trimis la Palatul Cotroceni cererea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, au declarat pentru Digi24.ro surse oficiale guvernamentale. La ora 12:00 premierul Cițu va anunța detaliile remanierii pe care o opereaza, urmand sa anunțe și cine va prelua portofoliul Finanțelor.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat joi ca nu a fost anunțat de catre premierul Florin Cițu ca il va remania pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „Nu am fost anunțat de revocarea ministrului Finanțelor”, a spus Ludovic Orban. Potrivit informațiilor obținute pe surse de catre…

- Revocarea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost trimisa la Cotroceni, anunța Antena3. Potrivit sursei citate, premierul Florin Cițu l-ar fi informat pe ministrul Finanțelor ca ședința de astazi va fi ultima la care va participa. - in curs

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca va discuta luni cu premierul Florin Citu pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). "Maine, eu, sper cu prim-ministrul sa lamurim principiile si mecanismele si pe urma, cum am anuntat, o sa trimit specialistii…