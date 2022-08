Stiri pe aceeasi tema

- Un rechin mare de trei metri a fost vazut de turistii aflati pe tarmul insulei grecesti Kos, potrivit greekcitytimes.com .Rechinul a fost vazut de turiștii care se aflau pe plaja Kamari. Martorii povestesc ca rechinul inota la doar 50 de metri de țarm. Turiștii care se aflau in apa s-au inreptat rapid…

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital, potrivit Reuters. Printre salvatorii care intervin pentru stingerea flacarilor…

- Turiștii care descopera ca sunt infectați cu coronavirus in timp ce se afla in vacanța in Grecia nu vor mai fi obligați sa intre in carantina, potrivit unui nou protocol emis de Ministerele Sanatații, Turismului și Economiei, relateaza publicațiile elene GTP. Daca in cazul cetațenilor greci continua…

- Panica pe o plaja din Marmaris, turcia. Turiștii care se aflau in apa au crezut ca au de-a face cu un rechin, cand o creatura și-a facut apariția in apropierea lor. Unul dintre barbați l-a izgonit cu ajutorul unui mop. Turiștii de pe plaja din Marmaris au intrat in panica atunci cand au observat o […]…

- Turiștii de pe o plaja din Marmaris, Turcia, au intrat in panica dupa ce aripa unui rechin a fost zarita in mare, langa un grup de persoane care se aflau in apa. Rechinul s-a apropiat de mal, langa o plaja de pe coasta marii Marmaris, și a inotat printre mai multe persoane aflate in apa. Turiștii […]…

- Mare atenție pentru romanii care iși petrec concediul in Grecia. Este invazie de meduze roz pe plajele grecești, lucru care a provocat ingrijorare atat in randul autoritaților elene, cat și al turiștilor. Observatorul Elen pentru Biodiversitate atrage atenția asupra unei specii periculoase de meduza…

- Grecia a anunțat primul caz suspect de variola maimuței, la un turist roman in varsta de 29 de ani, care calatorise in vacanța din Marea Britanie in Kefalonia, alaturi de iubita lui. Testele au aratat insa ca acesta are varicela, nu variola maimuței, relateaza portalul de știri Protothema, care citeaza…

- Autoritațile sanitare din Grecia au confirmat, duminica, un prim caz de variola a maimuței. Este vorba despre un roman care traiește in Marea Britanie și care venise in vacanța in Kefalonia. In plus, Atena a anunțat duminica și un caz de lepra. Barbatul infectat cu variola maimuței a prezentat febra…