VIDEO Actorul Joaquin Phoenix a fost ARESTAT

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Joaquin Phoenix a fost arestat, vineri, la Washington, in timpul unui protest organizat de Jane Fonda pentru urgentarea masurilor fata de schimbarile climatice, alaturandu-se astfel unora ca Sally Field, Sam Waterston si Ted Danson.

- Actrita americana Jane Fonda a dezvaluit marti ca a incercat in zadar sa organizeze o intalnire intre Donald Trump si mai multe militante pentru clima "frumoase, voluptoase si stralucitoare", printre care Pamela Anderson, in speranta de a-l convinge pe presedinte sa actioneze pentru combaterea schimbarilor…

- Celebra actrita americana Jane Fonda a fost arestata pentru a patra oara in decurs de o luna, vineri, la Washington, unde a participat la un nou protest organizat pentru a sanctiona lipsa de implicare a politicienilor americani in privinta pericolelor generate de schimbarile climatice, informeaza…

- Activista infocata de o viața intreaga, Jane Fonda continua, la cei 81 de ani ai ei, sa-și susțina opiniile referitoare la soarta omenirii și a planetei. In urma cu patru luni, vedeta s-a mutat la Washington, iar de luna aceasta a inceput sa organizeze saptamanal un miting in care cere luarea de masuri…

- Jane Fonda a fost arestata, pe 25 octombrie, in timp ce se afla la un protest pentru schimbarea climatica ce s-a desfașurat la Capitol Hill, in Washington. Celebra actrița in varsta de 81 de ani a fost reținuta alaturi de ceilalți protestatari. Este pentru a treia oara cand Fonda vede cum ii sunt puse…

- Jane Fonda a fost din nou arestata in timpul unui protest organizat la Washington pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice. Actrita americana, de 81 de ani, a mai fost retinuta de politie in urma cu o saptamana, pe 11 octombrie, insa ea a promis ca va protesta ”in fiecare vineri”, a relatat…

- Actrita americana Jane Fonda a fost din nou arestata in timpul unui protest organizat la Washington pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice, dupa ce vedeta promisese ca va protesta "in fiecare vineri", a relatat vineri tabloidul britanic Daily Mail, citat de

- Actrita americana Jane Fonda a fost din nou arestata in timpul unui protest organizat la Washington pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice. Actrita, in varsta de 81 de ani, a mai fost...