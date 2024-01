VIDEO | Accident stupid la Solești, în direct! LIVE… Un accident stupid s-a petrecut la Solești și numai o minune a facut ca totul sa nu se transforme intr-o tragedie. Intregul moment al evenimentului rutier a fost surprins de o camera de supraveghere și demonstreaza inca o data, daca mai era cazul, ca una din cauzele frecvente ale numeroaselor accidente este reprezentata de […] Articolul VIDEO | Accident stupid la Solești, in direct! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- INTERVENȚIE… Vama Albița a fost acoperita de nameții viscoliți din ultimele doua zile, astfel ca și azi drumarii de la “Drumuri Naționale” Barlad acționeaza in punctul de trecere a frontierei, pentru a inlatura troienele din calea vehiculelor. „Se acționeaza pentru degajarea bretelei de acces autotrenuri…

- FURIOȘI…Scene ireale in municipiului Vaslui, chiar in prima seara de Craciun. Amețiți bine de aburii alcoolului, mai mulți tineri din mediul rural și-au imparțit pumni și picioare chiar la kilometrul zero al orașului. Imbracați specific acestei sarbatori, cu pulovere cu reni și clopoței, bataușii au…

- UPDATE 18.15: Printre cei patru accidentați, ajunși la Spitalul Județean Vaslui, se numara un general de flota aeriana, Liviu Burhala, de 66 de ani. Acesta era șofer in mașina care a fost lovita, avand pasageri o angajata a Guvernului, precum și doua minore de 15 șI 16 ani. Toți sunt la spitalul vasluian…

- UPDATE: Viața tanarului afectat de explozia centralei pe lemne amplasata intr-o locuința din localitatea Bleșca, comuna Ivanești, a fost pusa in pericol. Tanarul este in stare grava, ventilat mecanic, la Spitalul Județean Vaslui. De asemenea, victima a suferit arusir de gradul III astfel ca exista posibilitatea…

- LIDER… Echipa masculina de handbal Juniori 3 a Liceului cu Program Sportiv (LPS) Vaslui are un parcurs foarte bun in Campionatul Național, Seria B, bifand 6 victorii din tot atatea posibile. Handbaliștii pregatiți de Sebastian Hagiu se afla pe primul loc in clasament, cu 12 puncte. In ultimul meci din…

- GRATUIT… Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași impreuna cu Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Barlad invita pe barladencele cu varsta cuprinsa intre 25 și 64 de ani la o noua campanie de testare gratuita Babeș-Papanicolau, in vederea depistarii cancerului de col uterin. Caravana…

- BEAT MANGA… IT-istul de la Primaria Barlad, Ovidiu Carabaș, a facut-o lata! A dat biții de la calculator pe gradele alcoolice. Barbatul, deși, teoretic, se afla in timpul programului, nu doar ca s-a imbatat crița, dar a mai și pornit cu mașina la plimbare prin oraș, probabil sa testeze viteza la internet.…

- NECAZ… O familie din comuna Zapodeni a ramas pe drumuri din cauza unui incendiu puternic. Luni seara flacarile le-au cuprins casa, iar din ea nu au mai ramas decat peretii. „A ars totul, de la acoperis pana la haine, obiecte electrocasnice, inclusiv catelul nostru a murit in incendiu”, ne-a spus, printre…