VIDEO Accident, în urmă cu puțin timp, la ieșire din Codlea spre Brașov. O persoană a murit UPDATE: Un accident de circulație a avut loc cu puțin timp in urma pe strada Barsei din localitatea Codlea, respectiv la ieșirea din oraș spre Ghimbav, in care au fost implicate doua autovehicule. La fața locului au fost direcționate echipaje ale Poliției Rutiere și, la acest moment, se efectueaza cercetari pentru a se stabili circumstanțele in care a avut loc accidentul. In dinamica accidentului, unul dintre autoturisme s-a oprit intr-un stalp de iluminat public. Din nefericire, o persoana a decedat și alte doua primesc ingrijiri medicale. In acest moment traficul auto este blocat, urmand sa… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

