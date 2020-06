Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase și Ioana s-au casatorit religios, dupa ce in urma cu doua saptamani au vrut sa divorțeze. Cei doi au facut primele declarații despre eveniment și despre planurile de viitor. „Ma simt foarte bine acum pentru ca a ieșit totul așa cum mi-am dorit eu. Petrecerea a avut loc in Mamaia, la un…

- Cristina Ich tuna și fulgera din cauza unui fan. Logodnica lui Pițurca a pus la punct toți barbații care nu știu sa se comporte cu femeia de langa ei, ba mai mult, le-a oferit și cateva lecții.

- Dana Rogoz a nascut in urma cu doua zile, o fetița perfectsanatoasa, iar acum, cele doua se pregatesc de externare. Actrița s-a recuperatrepede și este gata sa iși duca bebelușul acasa. Vedeta și soțul ei au alesdeja numele micuței. Lia Elena a venit pe lume prin cezariana și a primit notazece la naștere.”Probabil…

- Reacționand la spusele președintelui, ca urmare a recentei decizii luate de CEDO in cazul plangerii inaintate de catre Laura Codruța Kovesi, dupa revocarea sa din fruntea DNA-ului, social-democrații, prin vocea purtatorului de cuvant al formațiunii, senatorul Romașcanu, au invocat faptul ca șeful statului…

- George, tanarul cuceritor de la ”Insula Iubirii” este in al noulea cer! In urma cu puțin timp a devenit tata pentru prima oara, iar acum abia daca se mai poate dezlipii de langa fetița lui. In exclusivitate pentru Antena Stars a oferit primele declarații dupa ce a dobandit un nou statut!

- Cristi Țopescu divorțeaza a doua oara de soția sa, Raluca. Cei doi au impreuna doi baieți, iar miza desparțirii este și custodia copiilor. Procesul dureaza din 13 martie 2019 și nu pare sa se termine prea curand, din cauza blocajului creat de pandemie. Ultimul termen a fost la data de 2 martie 2020,…

- Mijlocașul spaniol Fran Gonzalez (31 de ani) a fost prins de pandemia de coronavirus in India și e șocat de situația din țara. Fotbalistul celor de la Mohun Bagan, in prima liga indiana, spune ca autoritațile nu incearca sa mușamalizeze și sa falsifice bilanțul oficial, ci ca pur și simplu nu exista…

- Pandemia de coronavirus va trece, iar drumurile din Dubasari blocate de administrația separatista de la Tiraspol sub pretextul „starii de urgența” vor ramâne. Declarația aparține fostului vicepremier pentru Reintegrare în Guvernul Chicu, Alexandru Flenchea. „În…