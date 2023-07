Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, care așteptau autobuzul in stație, in dreptul parcarii de la Piața Drumul Taberei, din Sectorul 6, au fost la un pas sa fie spulberate de un șofer care a pierdut controlul volanului și a intrat in plin in stalpișorii de protecție.

- Un autobuz a fost vandalizat sambata noaptea in București. S-au tras focuri de arma asupra mijlocului de transport in comun și au intervenit mascații antitero. Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții in zona Cutitul de Argint din sectorul 4 al Capitalei. Autobuzul STB, atacat cu un pistol de…

- Un polițist de frontiera din Nisporeni a decedat, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a lovit cu mașina intr-un copac. Tragicul accident a avut loc astazi, 9 iunie, in jurul orei 17:00, in apropiere de localitatea Soltanești.

- Partidul AUR organizeaza, sambata, un protest in București, cu lozinci anti-occidentale și conspiraționiste.Protestul se va incheia cu un marș prin centrul Capitalei, pe traseul Piața Constituției – Piața Unirii – Piața Universitații – Piața Victoriei – sediile PSD și PNL. George Simion recunoaște ca…

- Incidentul rutier s-a produs miercuri dimineața la intersectia Soseaua Panduri cu Calea 13 Septembrie din Bucuresti, dupa ce o autospeciala a IPJ Dambovita s-a ciocnit violent cu o mașina, informeaza News.ro.„In urma accidentului de circulatie, a rezultat ranirea usoara a patru persoane (doi politisti…

- Un automobil de model Toyota a fost avariat, dupa ce șoferul a pierdut cotrolul asupra volanului și s-a tamponat violent intr-un copac. Astfel, potrivit informațiilor de la poliție, impactul s-a produs in aceasta dimineața pe strada Trandafirilor din Capitala, in jurul orei 07:30, potrivit Realitatea.md.…