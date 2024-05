Stiri pe aceeasi tema

- Pedepsele pentru cei care iși agreseaza fizic sau verbal vecinii vor fi inasprite și va putea fi instituit ordin de restricție pentru agresori, conform unui proiect de lege care modifica Codul Penal, adoptat marți de Camera Deputaților. Modificarile vin in contextul in care zeci de ani mulți timișoreni…

- Jocurile de noroc vor fi interzise in localitatile cu mai putin de 15.000 de locuitori, potrivit unui proiect de lege care a primit raport favorabil in comisiile de specialitate si asteapta marti votul decizional in Camera Deputatilor. Masura, initiata de PSD, completeaza ordonanta de urgenta privind…

- Motiunea simpla intitulata „Ministrul Bolos – inventatorul si pazitorul taxei pe boala trebuie sa plece” a fost respinsa cu 172 de voturi „contra”, 82 de „pentru”, doua abtineri si doi deputati nu au votat deloc. Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a declarat luni, la dezbaterea motiunii simple…

