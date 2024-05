Stiri pe aceeasi tema

- Un zbor TAROM care circula pe ruta Paris – Bucuresti a avut probleme, vineri seara, dupa ce aeronava a lovit pasari la decolare si a revenit pe aeroportul Charles de Gaulle, potrivit BoardingPass.ro, site specializat in stiri din aviatie.

- Compania aeriana Air France anunța zboruri noi catre Brazilia, Maldive și Suedia, precum și prelungirea zborurilor intre Europa și SUA. In sezonul de iarna 2024-2025 (noiembrie 2024 – martie 2025), Air France va oferi cinci rute suplimentare cu plecare din hub-ul sau global de la Paris – Charles de…

- AnimaWings zboara și de la Cluj-Napoca incepand din aceasta toamna. Compania aeriana lanseaza noi rute din luna septembrie. Astfel, una dintre rutele interne este București – Cluj-Napoca, cu 5 zboruri pe saptamana. „AnimaWings va anunța cu bucurie operarea din 15 septembrie a 5 rute noi, cu Airbus A220,…

- Aeronava, care decolase de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, a informat turnul de control de pe aeroportul din Istanbul ca trenul de aterizare nu se deschide si a aterizat cu indrumare din partea turnului, a precizat ministerul in comunicatul sau. Echipele de salvare si de stingere a incendiilor…

- ”Christian Tour, cea mai mare agentie de turism din Romania, a lansat zborurile directe tip charter catre Larnaca, Cipru, in cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanti ai Ministerului de Turism al Republicii Cipru, ai Ambasadei Republicii Cipru in Romania, cat si ai mai multor hoteluri…

- Luptele intre turci și kurzi se raspandesc in Europa! Daca in weekend luptele se dadeau in Bruxelles, acum bataliile au ajuns sa se extinda in Germania sau Franța. Susținatorii organizației PKK au atacat angajații aeroportului francez Charles de Gaulle din Paris, in timp ce contestau extradarea unui…

- Bucurestiul este unul dintre orasele europene cu cele mai scazute preturi ale locuintelor si cu cele mai ridicate niveluri ale accesibilitatii achizitionarii acestora, arata datele companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox publicate de Agerpres. „Cresterile preconizate ale salariilor,…