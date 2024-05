Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori București a anunțat investitorii ca incepand cu 22 mai 2024, va demara un Program de rascumparare a propriilor acțiuni, pentru un pachet de 6.696.222 lei, in limitele și condițiile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, din aprilie acest an. Prin Hotararea…

- Sfinții Imparați Constantin și Elena sunt sarbatoriți anual pe 21 mai, atat de creștinii ortodocși, cat și de catolici. Este o sarbatoare importanta, marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox. Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, cunoscut drept Constantin I sau Constantin cel Mare, și venerabila…

- Actiunile de control ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) din aprilie 2024 au diminuat pierderea fiscala cu peste 430 milioane lei, potrivit raportului asupra actiunilor intreprinse de directiile de specialitate din cadrul ANAF si rezultatelor pe care acestea le-au generat. Astfel,…

- 8 mai: ziua cand tot Occidentul serbeaza incheierea celui de-al doilea razboi mondial in Europa. Ani de-a randul, noi ne-am dus dupa modelul sovietic, cu 9 mai. 9 mai: ziua Schumann! Dar cine e Schumann asta și ce vrea el de la noi? ar fi o intrebare pe buzele multora. Sa spunem ca e una […] The post…

- Banii pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferați integral Companiei Poșta Romana, a anunțat ministrul Simona Bucura-Oprescu. Sumele necesare pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale au fost transferate, de catre Casa Naționala de Pensii Publice, Poștei Romane,…

- In porturile maritime de la Galați, Braila și Tulcea, a fost inregistrat in 2023 un volum de marfuri operate portuar de 3,8 milioane tone, in scadere cu 50% fața de volumul de 7,35 milioane tone de marfuri operate in anul 2022, aceasta scadere fiind efectul razboiului din Ucraina. Activitatea porturilor…

- George Tuța, candidatul alianței PNL-PSD la Primaria Sectorului 1, arata cifrele dezastrului din mandatul lui Clotilde Armand: primaria condusa de aceasta a atras doar 0,5% din totalul fondurilor UE din Politica de Coeziune pentru București in 2020 – 2024. George Tuța precizeaza ca din totalul de 754,8…

- O fabrica romaneasca din Arad care producea seringi de unica folosința a fost scoasa la licitație. Este vorba, mai exact, de Sanevit Arad care se afla in pragul falimentului. De cațiva ani incoace, fabrica romaneasca nu mai producea seringi de unica folosința, ajungand in pragul falimentului. Din acest…