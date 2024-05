Schimbări majore pentru obținerea permisului de conducere. Ce trebuie să știe viitorii șoferi Varsta minima necesara pentru a obține permisul de conducere se va schimba, conform unui proiect de lege introdus in Senat. Acest proiect modifica regulile pentru viitorii șoferi, oferind posibilitatea celor de 17 ani sa obțina permisul și sa conduca vehicule cu o putere mai mare de 20 de cai putere, cu condiția sa fie insoțiți […] The post Schimbari majore pentru obținerea permisului de conducere. Ce trebuie sa știe viitorii șoferi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

