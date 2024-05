Stiri pe aceeasi tema

- Italia se opune folosirii armamentului furnizat Ucrainei impotriva unor tinte situate pe teritoriul rus, reitereaza sefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, comentand declaratiile secretarului general al NATO Jens Stoltenberg in favoarea acestei optiuni.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat ca a capturat agenți ruși in cadrul serviciului de garda al Ucrainei, care planuiau asasinarea președintelui și a altor oficiali guvernamentali de rang inalt. "Contraspionajul și investigatorii SBU au dejucat planurile FSB-ului (serviciul de securitate…

- Aflat joi, 2 mai in vizita la Kiev, șeful diplomației britanice David Cameron a anunțat intenția Regatului Unit de a reuni, in cursul lunii viitoare, partenerii in vederea colectarii de mai multe fonduri in vederea furnizarii de mai multe arme destinate Ucrainei. El a confirmat un ajutor suplimentar…

- Ministrul britanic de Externe David Cameron a declarat ca Ucraina are dreptul de a folosi armele furnizate de Londra pentru a lovi tinte din interiorul Rusiei si ca depinde de Kiev daca va face acest lucru. "Ucraina are acest drept. Asa cum Rusia loveste in interiorul Ucrainei, puteti intelege foarte…

- In total, 71 de situatii de lupta au avut loc pe linia frontului pe parcursul zilei, potrivit Statului Major General.Avioanele ucrainene au lovit 16 zone in care erau concentrate trupe rusesti.Apararea aeriana a Ucrainei a distrus o racheta aeriana ghidata Kh-59 a rusilor.Pe parcursul zilei, armata…

- Razboi in Ucraina, ziua 789. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se intalnesc luni la Luxemburg pentru a discuta despre consolidarea apararii aeriene a Ucrainei și extinderea sancțiunilor impotriva Iranului.

- Intr-un interviu acordat presei de stat, Putin, care a lansat o invazie la scara larga a Ucrainei si este aproape sigur ca va castiga alegerile prezidentiale din 15-17 martie, a declarat ca Rusia ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare daca suveranitatea sa ar fi amenintata."Din punct de vedere…

- UPDATE Parisul va trimite 100 de drone de razboi la Kiev pana in varaParisul va comanda 100 de drone de la compania franceza Delair, care vor sosi in Ucraina in aceasta vara, a anuntat ministrul Fortelor Armate Sebastien Lecornu. „Printr-un program inovator, Franta comanda 100 de munitii telecomandate…