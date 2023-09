Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- BUCUREȘTI, 1 august 2023 – Compania Naționala Poșta Romana și Fundația Poșta Romana organizeaza, in perioada 4-5 august, la Alba Iulia, ediția a 43-a a Marșului Factorilor Poștali, competiție profesional-sportiva dedicata exclusiv angajaților Poștei Romane. Competiția din anul acesta este una a recordurilor,…

- La 1 ianuarie 2023 am adus 1,7 milioane de lei pentru construirea de creșe in Alba Iulia. In acest timp, primarul Pleșa nu a facut nimic, deși avea și banii și timpul necesar, iar rezultatul acestei pasivitați este unul dezastruos: aproape 200 de copii au fost respinși la inscrierea la creșe! Incompetența…

- The Jazz Cave Festival va avea loc in perioada 16 - 18 august si va cuprinde concerte de jazz, dar si alte stiluri muzicale, expozitii itinerante si drumetii in statiunea turistica Pestera - Padina.Editia a treia a festivalului The Jazz Cave aduce o premiera: o a doua scena pe care se vor desfasura…

- FOTO: Un nou parc cu teren de sport și loc de joaca se va construi intr-un cartier din Alba Iulia. Cum va arata Un nou parc, cu teren de sport și loc de joaca, ar putea fi construit in curand in cartierul albaiulian Recea, pe o parcela donata catre Primarie in cursul lunii mai. Potrivit primarului Gabriel…

- Intarzieri substanțiale pe loturile de mobilitate din Alba Iulia: Primaria cheama la ordine constructorii Intarzieri substanțiale pe loturile de mobilitate din Alba Iulia: Primaria cheama la ordine constructorii Pentru o informare corecta a cetațenilor, in ceea ce privește situația lucrarilor aferente…