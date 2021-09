Stiri pe aceeasi tema

- La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center au ajuns patru președinți. George Bush, in mandatul caruia au avut loc atentatele, Bill Clinton, Barack Obama și actualul președinte Joe Biden. Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor…

- Ceremonia de comemorare a victimelor atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 se deruleaza in zona "Ground Zero" din orasul New York, unde se aflau Turnurile Gemene din cadrul Complexului World Trade Center (WTC).

- Primul moment de reculegere in intreg orasul New York a fost tinut sambata, in memoria victimelor atacurilor teroriste din urma cu 20 de ani, la ora locala 08:46. La memorialul creat pe locul fostelor cladiri World Trade Center se afla si cuplul prezidential Biden, fostii presedinti Bill Clinton si…

- Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA au constat într-o serie de deturnari de linii aeriene si atacuri sinucigase comise de 19 militanti asociati grupului extremist islamic Al-Qaida. Atacurile împotriva orasului New York si Washington, D.C., care au declansat un efort enorm…

- Primul zbor de linie a decolat vineri din Kabul spre capitala Qatarului, Doha.La bordul avionului s-au aflat 100 de persoane. Printre pasageri s-au numarat cetațeni americani, britanici, nemți și maghiari. Statele Unite au salutat progresul.Qatarul și Turcia lucreaza de mai multe zile sa redeschida…

- Intr-o scrisoare deschisa semnata de membrii familiilor victimelor, salvatorii și supraviețuitorii atacurilor i-au cerut lui Biden sa nu participe la evenimente daca nu da publicitații docuementele solicitate.”Dupa 20 de ani, pur si simplu nu exista niciun motiv - nici invocarea nejustificata a securitatii…