- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a castigat, duminica, finala Cupei Romaniei, cu CSM Bucuresti, scor 22-19 (15-7). SCM este considerata si castigatoarea Supercupei, in urma unei decizii a FR Handbal, relateaza News.ro.Meciul a fost dominat de la un capat la altul de SCM Ramnicu…

- Turneele finale de handbal la juniori, anulate Petre Apostol Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a luat noi hotarari cu privire la competițiile nationale. Astfel, s-a decis ca prima competiție oficiala din aceasta toamna sa fie Cupa Romaniei feminina, care va avea programate,…

- Turneul final al Cupei Romaniei la handbal feminin a fost reprogramat pentru 3-4 septembrie. Competitia trebuia sa aiba loc la finalul acestei saptamani, potrivit news.ro.Anuntul a fost facut miercuri de formatia Rapid Bucuresti, calificata la Turneul final.Citește și: DIICOT a lucrat cu ofițerii…

- Batinovici, Fernandez, Marta Lopez, Florica, Mireya Gonzalez, Norgaard, Elghaoui, Glibko, Minevskaja, Aardhal, Liscevici, dar și antrenorul Florentin Pera vor conduce alte limuzine fața de sezonul trecut La intoarcerea din cantonamentul de la munte, jucatoarele de la SCM Rm. Valcea au avut parte de…

- Prevazut initial in primavara, turneul fusese amanat pentru sfarsitul verii, insa instantele conducatoare ale handbalului au considerat in final ca nu sunt intrunite conditiile pentru derularea sa. Citeste si Romania nu va avea campioana la handbal in 2020. Cine va participa in Champions League…

- EHF a anuntat, vineri, ca a decis anularea Delo Women’s EHF Final4 2020, care ar fi trebuit sa aiba loc în perioada 3-6 septembrie, în Ungaria, si ar fi inclus si sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Decizia a fost luata de Comitetul Executiv al forului, potrivit News.ro.În…

- CSM București și SCM Ramnicu Valcea nu vor mai evolua in 2020 sferturile de finala ale celei mai tari competiții intercluburi Federația Europeana de Handbal a anunțat ieri ca Final 4-ul Ligii Campionilor, care urma sa aiba loc intre 3 și 6 septembrie la Budapesta, a fost anulat pentru acest sezon. In…

- SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti, echipele romanesti angrenate in Liga Campionilor in sezonul 2020-2021, isi vor cunoaste adversarele la tragerea la sorti a grupelor din 1 iulie. Competitia va debuta in 13-14 septembrie, potrivit news.ro.Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a facut fața…