- Campioana Germaniei, Bayern Munchen, vrea sa achite clauza lui Dani Olmo și sa-l aduca pe Allianz Arena. Mijlocașul spaniol al lui RB Leipzig tocmai i-a inscris 3 goluri in Supercupa! Zvonuri despre un posibil transfer al lui Dani Olmo la Bayern circulau de mai multa vreme. Acum insa, dupa ce mijlocașul…

- Roberto Ziduri și-a aratat din nou colții in fotbalul județean! Sambata, pe stadionul din Dragomirești, echipa antrenata de Cristian Badoiu a devenit prima caștigatoare a Supercupei AJF Dambovița. Formația din Odobești, invingatoare in Cupa Romaniei, a intrat in posesia trofeului dupa ce a invins caștigatoarea…

- RB Leipzig s-a impus in fața lui Bayern Munchen, scor 3-0, și a caștigat Supercupa Germaniei din acest an. Dani Olmo (25 de ani), mijlocașul „taurilor”, a fost cel mai bun jucator al meciului, reușind sa inscrie un hattrick. Intr-o partida jucata chiar pe stadionul bavarezilor, Allianz Arena, RB Leipzig…

- Eugenie Le Sommer a marcat doua goluri și a condus Franța la o victorie cu 4-0 in fața debutantei Maroc, in ultimul meci, marți, din optimile de finala de la Cupa Mondiala feminina, și s-a calificat in sferturile de finala pentru a treia oara consecutiv.Cel de-al patrulea gol al turneului al lui…

- Fotbalul spectacol continua la Constanta la Baza Atletic Club. In weekendul care tocmai a trecut s-a mai desfasurat o etapa a Cupei de Vara la Minifotbal, acolo unde mai multe echipe se intalnesc si dau totul pentru a castiga.In Grupa A, campioana CS CFR TTS Arsenal Inel 2 s-a impus cu 8-4 in fata celor…

- Echipa engleza de fotbal FC Liverpool a decis sa-l transfere pe ungurul Dominik Szoboszlai, caruia ii va plati clauza de reziliere a contractului sau cu formatia germana RB Leipzig, in valoare de 70 de milioane de euro, anunta BBC, informeaza AGERPRES . Szoboszlai, in varsta de 22 de ani, evolueaza…

- Manchester City a sarbatorit castigarea celui de-al noualea sau titlu de campioana a Angliei cu o victorie la limita pe teren propriu in fata formatiei Chelsea Londra (1-0), duminica, intr-o partida contand pentru etapa a 37-a (penultima) din Premier League, potrivit Agerpres.Unicul gol al intalnirii…

- Echipa germana Borussia Dortmund a invins duminica, in deplasare, formatia Augsburg, scor 3-0, intr-un meci al etapei a 33-a din Bundesliga. Borussia a trecut pe primul loc in clasament, potrivit news.ro.Borussia Dortmund s-a impus cu emotii la Augsburg, In minutul 38 al primei reprize, Felix Uduokhai,…