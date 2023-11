Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul englez Jude Bellingham s-a accidentat, iar Real Madrid nu-l va putea utiliza in meciul cu Valencia, a anuntat sambata gruparea Los Blancos.Bellingham a suferit o luxatie in meciul de duminica, cu Rayo Vallecano (scor 0-0), cand a cazut pe umarul stang. Jucatorul englez a fost vazut ca…

- Echipa spaniola Real Madrid a terminat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Rayo Vallecano, in etapa a 12-a din La Liga, informeaza news.ro.Real Madrid a dominat partida cu Rayo si a avut ocaziile de gol, Bellingham, Rodrygo si Vinicius Junior au ratat deschiderea scorului,…

- Fotbalistul brazilian Rodrygo si-a prelungit cu trei ani contractul cu Real Madrid, de care este legat acum pana in anul 2028, a anuntat joi clubul din capitala Spaniei intr-un comunicat, informeaza AFP.Real Madrid nu a mentionat nicio suma, dar, potrivit presei, contactul lui Rodrygo va fi insotit…

- Real Madrid, Napoli, Arsenal si Real Sociedad au obtinut victorii in deplasare, marti seara, in etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, potrivit agerpres.ro. Real Madrid, detinatoarea recordului de trofee in competitie, a invins-o pe Sporting Braga cu 2-1, prin golurile reusite de Rodrygo…

- Atacantul brazilian Vinicius Junior s-a declarat incantat de posibilitatea de a deveni coechipier la echipa de fotbal Real Madrid cu starul francez Kylian Mbappe, al carui contract cu Paris Saint-Germain expira la finalul acestui sezon si a anuntat ca nu doreste sa il prelungeasca, potrivit Agerpres.Intr-un…

- Internationalul spaniol Dani Carvajal, fundasul echipei de fotbal Real Madrid, va rata meciul de debut in noua editie a Ligii Campionilor la fotbal, impotriva formatiei germane Union Berlin, programat miercuri pe stadionul Santiago Bernabeu din capitala Spaniei, informeaza EFE.Carvajal, care a etalat…

- Real Madrid a mizat pe noul sau jucator Jude Bellingham, autorul unei duble, pentru a se impune cu scorul de 3-1 pe terenul lui Almeria, sambata, in etapa a 2-a a campionatului spaniol de fotbal, informeaza AFP.Bellingham a inscris in min.19 si 60, in timp ce al treilea gol al echipei antrenate de…

- Atletico de Madrid a invins Granada, scor 3-1, luni, pe "Metropolitano", in incheierea primei etape a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Pentru Atletico au marcat Morata (45+4), Depay (67) si Llorente (90+8). Golul echipei Granada a fost inscris de Omorodion (62).